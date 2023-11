Geldübergabe an Tankstelle: Weinheimer Restaurant-Chef um Schutzgeld erpresst

Fünf Anklagen, zwei Urteile

Fünf Männern sollte gestern der Prozess wegen räuberischer Erpressung beziehungsweise des Versuchs einer solchen gemacht werden. Vier erschienen im Amtsgericht, der fünfte ist an Corona erkrankt. Zwei der Täter wurden verurteilt, drei Beschuldigte erwartet noch ihre Verhandlung. Allesamt sollen sie im Herbst 2019 in die Schutzgelderpressung gegen einen Weinheimer Restaurant-Chef involviert gewesen sein.

Ehefrau händigt Handynummer aus

Täter präsentiert Waffe

Dort fordern sie 8000 Euro vom Lokalbetreiber, andernfalls würden sie sein Geschäft verwüsten. Der teilt ihnen mit, nicht so viel Geld zu besitzen. Sie einigen sich auf vorerst 6000 Euro. Der Restaurant-Chef schickt seinen Sohn los, 3000 Euro abzuheben. Das findet Andras N. überhaupt nicht lustig. Der damals 29-Jährige schiebt demonstrativ sein T-Shirt nach oben, offenbart einen Gegenstand in seinem Hosenbund. Wie beabsichtigt, hält ihn sein Opfer für eine Waffe. Es kümmert sich darum, dass die restlichen 3000 Euro ankommen, und erkauft sich damit Ruhe. Für eine Woche ...

Wieder klingelt das Telefon

Schon am 29. Oktober klingelt wieder das Telefon des Lokalbetreibers. Andras N. ist am anderen Ende der Leitung: Nun fordert er 10 000 Euro. Diesmal den vollen Geldbetrag – noch heute. Sonst würde nicht nur die Gaststätte zerstört werden, sondern auch der Familie ein Unglück geschehen. Der Inhaber lässt die Frist verstreichen. Nun ruft Denis B. bei ihm an. Der warnt den Restaurant-Chef, keine Dummheiten zu machen. Man habe „Leute überall“. Für 20 Uhr verabreden sie sich an der Tankstelle zur Übergabe des Geldes. Das Trio aus Andras N., Denis B. und einem Mitangeklagten wird den Übergabeort mit leeren Händen verlassen. Dafür klicken die Handschellen. Haftbefehle werden erlassen.