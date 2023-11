Haushalt mit leichten Plus

Mit einem knappen Überschuss rechnet die Gemeinde Gorxheimertal als Ergebnis des kommenden Haushaltsjahrs. Bei der Sitzung der Gemeindevertretung im Saal des Rathauses brachte Bürgermeister Uwe Spitzer zum 24. und letzten Mal den Haushaltsentwurf für die Gemeinde ein. Dieser schließt mit einem vergleichsweise geringen Plus von rund 13 000 Euro. Dieses Ergebnis führte Spitzer in seiner Haushaltsrede auf sinkende Einnahmen bei steigenden Ausgaben zurück.

Der Haushaltsentwurf geht davon aus, dass diese Zuweisungen im nächsten Jahr von derzeit rund 1680 Euro pro Einwohner auf rund 1660 sinken werden, um erst in den Folgejahren wieder anzusteigen. Erhebliche Auswirkungen auf das Zahlenwerk habe auch ein niedrigerer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Dieser verursacht rund 137 000 Euro an Mindereinnahmen im Vergleich zu den Vorjahren. Dennoch könne die Gemeinde bei den erwartet schlechten Bedingungen im kommenden Jahr froh sein, überhaupt einen ausgeglichenen Haushalt zu erstellen, sagte der Bürgermeister. Er fügte an, dass für die Folgejahre durch dann gestiegene Einkommensteuern und höhere Schlüsselzuweisungen wieder bessere Jahresergebnisse erwartet würden. Da die Gemeinde von jeher extrem von Steuereinnahmen abhängig sei und es auch laut der Aussage des Landesrechnungshofes keine nennenswerten Einsparpotenziale gebe, sei diese Entwicklung besonders schmerzhaft.