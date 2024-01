Weinheim

Irish-Folk mit schwindelerregender Mischung aus Live-Musik und Stepptanz

Die National Dance Company of Ireland lieferte in einer ausverkauften Stadthalle in ihrem 25. Jubiläumsjahr von „Rhythm of the Dance“ eine fast zweistündige Show, die eine perfekte Kombination aus irischer Musik und rasendem Stepptanz darstellte.