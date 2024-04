Kochshow zum Finale: Das Fazit zur Weinheimer Woche

„Des war doch gonz schee, gell?“, sagt am Messeausgang ein Mann zu seiner Begleiterin, als sie nach ihrem Rundgang den Heimweg antreten. Sie stimmt zu. Nicht nur bei diesem Paar, sondern auch bei vielen Besuchern und Ausstellern übertraf die Weinheimer Woche die Erwartungen, die das angekündigte Regenwetter vorübergehend gedämpft hatte. Zu Recht strahlten Roland Müller, der Vorsitzende des Gewerbevereins, und Messeleiter Dieter Link, als sich am Sonntagnachmittag Besuchermassen durch die beheizten Messehallen schoben und sich das Veranstaltungszelt zum wiederholten Male füllte.

Stepptanz und Wellness

Vor der Bühne der Volksbank Kurpfalz schauten kleine Mädchen verträumt nach oben. Sie würden gerne später mal so steppen wie Nele Matz, Amelie Focke, Amelie Grader, Johanna Kocev oder Lily Menges. Die Tänzerinnen der Penguin Tappers wollen am 27. und 28. September bei den Deutschen Meisterschaften in Hemsbach elf Titel verteidigen, wie Moderator Wolf-Rüdiger Pfrang verriet. Während die jungen Stepptänzerinnen für ihren Sport warben, weckten rund 120 Aussteller in den verschiedenen Hallen das Interesse an ihren Produkten und Dienstleistungen.

Foto: Philipp Reimer Fotografie

Bei Schmuddelwetter und Temperaturen unter 10 Grad sind natürlich Whirlpools, wie sie ein Unternehmen mit Niederlassung in Karlsbad bei Karlsruhe vertreibt, ein verlockendes Wellnessangebot. Mehrere Interessierte versammeln sich rund um das runde Becken, das ab einem Durchmesser von 1,50 Metern (der kleinste Pool) und in anderen Größen zu haben ist. Tino Frisch berät über die Lichteinstellungen, Wassertemperatur und rotierende Düsen der Wohlfühlbecken. „Messeauftritte sind immer wichtig, weil die Menschen gerne das schauen und fühlen möchten, was auf ihrem Wunschzettel steht“, sagt Frisch. Das Unternehmen ist zum ersten Mal bei der Weinheimer Woche und auf Messeauftritte spezialisiert. Frisch: „Wir sind bei 300 Veranstaltungen pro Jahr.“

Alte Bekannte

Mit Messeleiter Dieter Link arbeiten die Experten für große Sprudelwannen ebenso regelmäßig zusammen wie ein Käseanbieter aus Klagenfurt am Wörthersee. Marcel Tomegger verrät, dass die riesigen Leiber an seinem Stand Käse aus Holland enthalten. 13 Sorten werden angeboten. „Der Freitag war natürlich mehr oder weniger wegen des Wetters ein Reinfall, aber der Samstag und erst recht der heutige Sonntag haben es wieder wettgemacht“, sagt der Käsespezialist und bedient den nächsten Messegast.

„Es ist großartig, dass das Weinheimer Gewerbe mit dieser Messe Flagge zeigt“, sagt Christian Fischer, Geschäftsführer von Radsport Wagner aus Weinheim. Gerade informieren sich Eva und Frank Kowik an seinem Stand über E-Bikes. „Wir finden es wichtig, heimische Geschäftsleute zu unterstützen“, sagt Frank Kowik. Auf dem Weg zur Arbeit genießt er bereits die Vorzüge des Radelns mit Unterstützung durch den Motor. Nun soll auch seine Frau ein E-Bike für gemeinsame Radtouren erhalten. Fischer weiß, dass sich der Erfolg eines Messeauftritts erst in den folgenden Wochen so richtig messen lässt, wenn Kundschaft in den Laden kommt, die sich bei der Weinheimer Woche vorinformiert hat. Und er verrät: Sieben von zehn Rädern, die neu gekauft werden, sind inzwischen elektrisch unterstützt.

Spanische Spezialitäten

In Halle 3, wo sich Weinheims Gewerbe, Handwerk, Dienstleister und Parteien präsentieren, ist am Sonntagnachmittag das Gedränge besonders groß. 23 von insgesamt rund 120 Ausstellern haben hier ihren Stand und informieren die Messebesucher; die DiesbachMedien beispielsweise über Print-, Digital-Abonnements und eine Kombination des aktuellen Informationsangebots sowie über verschiedene Magazine mit Familien- und Gesundheitsthemen.

Foto: Philipp Reimer Fotografie

Während in den Messehallen viele Gespräche geführt werden, füllt sich nach und nach das Festzelt. Juan Salazar ist vom Café Florian am Marktplatz zur Messe beim Sepp-Herberger-Stadion in die Weststadt gekommen. Gewerbevereinsvorsitzender Roland Müller hat ihn für einen Kochauftritt gewinnen können. Nach dem Auftritt der Penguin-Tappers geht er gemeinsam mit dem Ersten Bürgermeister Andreas Buske an die Töpfe und zelebriert auf der Bühne Spezialitäten der spanischen Küche. Hausgemachte Thunfisch- und Serranoschinken-Kroketten sowie Paella Valenciana mit Hühnchen und Meeresfrüchten werden den Zuschauern das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. „Ich bin allerdings kein gelernter Koch, sondern leidenschaftlicher Gastronom“, stellt Salazar schmunzelnd klar. Aber mit 45 Jahren Gastronomieerfahrung am Weinheimer Marktplatz weiß der Spanier mit Wurzeln in Malaga, wie eine Paella zubereitet wird. „Ich finde es mega, dass die Weinheimer Woche realisiert wurde“, sagt Salazar.

Comeback gewünscht