Miramar-Chef Steinhart jetzt doch für Bürgerentscheid

Das überrascht jetzt doch: Miramar-Chef Marcus Steinhart setzt auf einen Bürgerentscheid in der Frage der Entwicklung eines Parkdecks sowie eines Hotels am Miramar. Der Weinheimer Gemeinderat will am heutigen Mittwoch entscheiden, ob es dazu kommt. Die BI „Naherholung Waidsee“ hatte ein entsprechendes Bürgerbegehren initiiert und mit 2897 genügend gültige Stimmen gesammelt.