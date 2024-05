Miramar-Geschäftsführer: scharfe Kritik an Weinheimer BI

In der Diskussion über den Inhalt der Infobroschüre zum Bürgerentscheid in Weinheim meldet sich auch das Miramar zu Wort. Dabei übt Geschäftsführer Marcus Steinhart harsche Kritik an der Bürgerinitiative und richtet sich an diejenigen Fraktionen, deren Aussagen in dem Heft nach Unternehmenssicht einer Richtigstellung bedürfen.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

„Ich bedanke mich bei den Fraktionen, die mit großer Mehrheit den Aufstellungsbeschlüssen zugestimmt haben und respektiere, dass es auch andere Meinungen gibt. Aber ich muss beispielhaft Dinge korrigieren, die nicht richtig sind“, schreibt Steinhart in einer Pressemitteilung.

Falsche Aussage der Grünen?

So schreiben die Grünen, ein „Ja“ beim Bürgerentscheid, also der Ablehnung des Gemeinderatsbeschlusses, mache den Weg frei für „sinnvollere Lösungen ohne weitere Versiegelung von Ackerland“. Diese Aussage sei falsch. Sollte die Mehrheit der Wählerschaft mit Ja und damit gegen die Aufstellungsbeschlüsse stimmen, bleibe alles, wie es ist. „Ohne jede Lösung“, so der Geschäftsführer mit Blick auf den Parkplatzmangel.

„Die neue Wählervereinigung WMD (von denen einige Kandidaten aktiv in der BI sind) behauptet, überwiegend sei das Miramar für ,Lärm und Verkehr‘ verantwortlich. Das ist eine Falschbehauptung“, führt Steinhart weiter aus. Die FDP schreibt in der Broschüre, sie sei nicht grundsätzlich gegen den Bau des Parkdecks und Hotels, stimme aber nur zu, wenn beides auf dem vorhandenen Parkplatz gebaut würde. „Damit zeigt die FDP, dass sie nicht auf dem Stand der Dinge ist. Diese Umsetzung war mein ursprünglicher Vorschlag, der nach langem Abwägen zwischen allen Beteiligten als nicht umsetzbar bewertet worden ist.“

Harsche Kritik

Das Miramar bitte wahlberechtigte Weinheimer Bürger, sich über alle zugänglichen Quellen ein umfassendes Bild zu machen, um sich eine solide Meinung bilden zu können. Das Unternehmen argumentiert aber, dass die Website der BI damit nicht gemeint ist. In der Mitteilung des Freizeitbades ist von „Emotionen statt Fakten“ und „unhaltbaren Behauptungen“ die Rede.

„Beispielsweise wird behauptet, dass in den Rundweg um den See eingegriffen und das Naherholungsgebiet Waidsee beschädigt würde. Beides ist nicht der Fall, wie die Informationsbroschüre der Stadt richtig feststellt“, so das Unternehmen. Und: „Die bildliche Darstellung der Projekte durch die Bürgerinitiative, ein roter und ein blauer Block, sind absurd und eine völlig verzerrte Darstellung.“ Zutreffend hingegen sei, dass das Miramar entschieden hat, keine Gespräche mit Vertretern der Bürgerinitiative zu führen. Steinhart rede sicherlich nicht mit Personen, „die entweder persönlich oder durch ihr Umfeld versuchen, mich als gewissenlosen Kriminellen hinzustellen“. Insbesondere sage das der Geschäftsführer im Hinblick auf BI auf Facebook: „Das ist völlig niveaulos und völlig unangemessen. Darüber bin ich zu Recht empört.“

In seinen Augen beschädigten „solche Hasardeure“ das demokratische Instrument eines Bürgerentscheids und schürten „Hass und Hetze“ in der Gesellschaft. „Solche Menschen suchen keine Lösungen. Ich vertraue deshalb auf den gesunden Menschenverstand der Weinheimer Wählerschaft, denn es ist klar erkennbar, dass die Gegner keine Argumente haben“, schreibt Geschäftsführer Steinhart.

IGs weiter mit im Boot

Zwischen den Interessengemeinschaften, der Stadt und dem Miramar hingegen habe es einen sehr regen, teils auch durchaus kontroversen Austausch gegeben. Bis nach vielen Monaten ein Kompromiss als Lösung gefunden worden ist. „Das geht nicht nur in Ordnung, sondern hat das Projekt entscheidend vorangebracht, sodass alle der möglichen Lösung des Parkdrucks zustimmen“, berichtet Marcus Steinhart. „Deshalb sollen die Interessengemeinschaften weiter beratend das Projekt begleiten.“

„Die Aufstellungsbeschlüsse des Gemeinderats sind ein Meilenstein, mit dem der seit Jahrzehnten bestehende Parkdruck am Waidsee, durch Miramar- und Strandbadgäste, endlich beendet werden kann“, so Steinhart.

Aufruf zur Wahl

Aus seiner Sicht sei das Ergebnis nach vier Jahren Planung und Gesprächen ein Leuchtturmprojekt: „Ich erwarte deshalb, dass eine deutliche Mehrheit der Weinheimer mit Nein stimmt und damit für das Projekt Parkdruck beenden.“ Er gehe also davon aus, dass das Ansinnen der Gegner scheitert.

„Ich habe dennoch eine Sorge: Sollte das Ergebnis nur knapp für die Gemeinderatsbeschlüsse ausgehen, müsste das weitere Vorgehen nochmals sorgfältig geprüft werden – im Sinne der Stadtgesellschaft“, meint der Geschäftsführer. Denn schaue man auf das knappe Ergebnis des Bürgerentscheids zur Buga in Mannheim, müsse man einen jahrelangen Streit befürchten, wenn die unterlegene Seite das Ergebnis nicht akzeptiere.