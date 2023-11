Mit der WNOZ-Wunschbaumaktion für Kinder in Not

Weihnachten ist für viele von uns eine besondere Zeit, aber vor allem natürlich für Kinder. Denn die meisten von ihnen wissen: An Heiligabend gibt es Geschenke - von Oma und Opa, den Eltern, Onkeln und Tanten. Aber was, wenn das nicht so ist? Wenn die Familie durch Krieg und Flucht auseinandergerissen wurde? Wenn das Geld der Eltern gerade so zum Leben reicht, aber nicht für Extras? Dafür gibt es bereits seit einigen Jahren die WNOZ-Wunschbaumaktion.

Damit wollen wir, die Weinheimer Nachrichten und die Odenwälder Zeitung, gemeinsam mit unseren Kunden Kinderaugen strahlen lassen und bedürftigen Mädchen und Jungs ihre sehnlichsten Weihnachtswünsche erfüllen. "Nicht jeder von uns hat in dieser festlichen Jahreszeit die gleichen Möglichkeiten. Aber zusammen können wir eine positive Veränderung bewirken", sagt Franca Helfert aus dem Marketing der DiesbachMedien, die die WNOZ-Wunschbaumaktion betreut. In diesem Jahr arbeiten wir dafür mit dem Pilgerhaus , dem Verein "Hirschberg hilft" und der Flüchtlingshilfe der Gemeinde Fürth zusammen, die dafür sorgen, dass jedes Geschenk auch bei dem Kind ankommt, das sehnlichst darauf wartet.

Und so funktioniert es: Ab Montag, 20. November, kann man die Wunschanhänger der Kinder in unserer Geschäftsstelle (wegen Umbaus in der Bahnhofstraße, gegenüber Foto Witt) abholen. Dann das jeweilige Geschenk besorgen, weihnachtlich verpacken und wieder in der Geschäftsstelle der DiesbachMedien abgeben - bis zum 8. Dezember. Die Übergabe der Geschenke an das Pilgerhaus, den Verein "Hirschberg hilft" und die Flüchtlingshilfe der Gemeinde Fürth findet am 14. Dezember statt.