Nachhaltig shoppen: Neues Gebrauchtwaren-Kaufhaus in Dossenheim

Am 10. April 2024 ist es endlich so weit: Das Gebrauchtwaren-Kaufhaus der AVR, "zweite sahne", öffnet seine Türen. Hier finden nicht nur Schnäppchenjäger und Raritätensammler, sondern auch umweltbewusste Bürger die perfekte Anlaufstelle für nachhaltiges Shopping, heißt es in einer Pressemitteilung.