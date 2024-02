Neues Buch "Bell" von Hemsbacher Stephan Hemming in Arbeit

Zwei Bücher hat er schon veröffentlicht – sein drittes ist gerade in der Mache. Das Werk mit dem Titel "Bell" handelt von einem Jungen und einem Mädchen, die sich im Krankenhaus kennenlernen. Der männliche Protagonist versüßt seiner neu gefundenen Freundin den tristen Klinikalltag mit märchenhaften Erzählungen. "Ich wollte schon immer ein Buch schreiben, in dem mehrere Geschichten eine große ergeben", erklärt Hemming.

Noch in der ersten Hälfte dieses Jahres will er es auf den Markt bringen. "Ich muss nur noch das letzte Kapitel schreiben", betont der 48-Jährige. Bei seinen literarischen Schöpfungen lädt er seine Leser immer dazu ein, zwischen den Zeilen zu lesen. "Mein neuestes Buch erzählt eine rührende Geschichte, in der nicht alles so traurig ist, wie es scheint", beschreibt Hemming sein Werk.