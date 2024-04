Polizeibericht Weinheim

Fürth, Hessen: Kind auf Gehweg von Audi angefahren

Am Dienstag kam es um 7.54 Uhr in Fürth, Erbacher Straße vor der Kindertagesstätte Schwester Theresia zu einem Verkehrsunfall mit einem Kind. Bisherigen Ermittlungen zur Folge befuhr das Kind mit seinem Fahrrad den Gehweg und wurde von einem schwarzen Audi A 6 beim Einfahren in die Einfahrt der KITA, vermutlich aufgrund der tief stehenden Sonne, übersehen.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Kind ins Krankenhaus nach Mannheim

Das Kind kam mit Prellungen ins Klinikum nach Mannheim. Der PKW-Fahrer erlitt einen Schock.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der 06252 70 60 rund um die Uhr entgegen.

Weinheim: Diebstahl von Fahrzeugteilen

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Sonntag auf Montag, von 16 Uhr bis 05 Uhr, beide Abstandssensoren eines Audi Q5. Das Fahrzeug war im Bereich des Buchenweges bzw. Schlehdornweges in Weinheim abgestellt. Die Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden.

Wer kann Hinweise auf die Täter geben?

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen eingeleitet und ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zu der Tat oder dem/den Täter/n machen können. Diese werden gebeten, sich unter der 06201 10030 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

Wald-Michelbach: Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Ein Zigarettenautomat in der Ludwigstraße war in der Nacht zum Dienstag das Ziel bisher unbekannter Täter. Die Kriminellen öffneten den Automaten gewaltsam und erbeuteten anschließend sämtliche Zigaretten. Hinweise nimmt die Polizei in Wald-Michelbach (Kommissariat 41) unter 06207 9405-0 entgegen.

Reichelsheim: Zeugen nach Einbruch in Schwimmbad gesucht

Nach dem Einbruch in das Schwimmbad in der Konrad-Adenauer-Allee in der Nacht zum Montag suchen die Ermittler des Kommissariats 21/22 nach Zeugen. Die Tat wurde am Montagmorgen bemerkt.

Zwei WLAN-Verstärker entwendet