Sommergasse: Warum die Baustelle nicht nur die Anwohner Nerven kosten wird

Oben hui, unten pfui - so könnte man die Sommergasse in Weinheim-Lützelsachsen beschreiben. Idyllische Fachwerkhäuschen, ein geschwungener Straßenverlauf, historische Bauten wie die Verwaltungsstelle, so sieht die Straße auf den ersten Blick aus. Im Untergrund allerdings ist es anders: Das Kanalnetz ist veraltet, für heutige Verhältnisse viel zu klein und muss dringend saniert werden. In der jüngeren Vergangenheit kam das Kanalnetz - vor allem bei Starkregen - immer wieder an seine Grenzen. Die Folge: Der Kanal lief über.

Nun hat der Gemeinderat, genauer gesagt der Ausschuss für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung (ATUS) grünes Licht für die Sanierung gegeben, indem der erste Auftrag vergeben wurde. Die Bauarbeiten werden umfangreich, teuer - und sie betreffen nicht nur die unmittelbaren Anwohner der Sommergasse. In einem Gespräch mit WNOZ im Jahr 2019 verriet das Tiefbauamt: Die Arbeiten werden ähnlich komplex wie bei der Sanierung der Mannheimer Straße. Wir beantworten die wichtigsten Fragen:

Wo ist die Sommergasse in Weinheim-Lützelsachsen?

Die Sommergasse führt von der Bundesstraße3 (B3), schräg gegenüber vom Autohaus Sporer und der Esso-Tankstelle hinauf in den historischen Ortskern von Lützelsachsen, über die Kreuzung mit der Weinheimer Straße (früher Edeka-Markt), vorbei am Sportplatz Lützelsachsen hinauf bis zum Waldrand. Sie ist eine der wichtigsten Verkehrsverbindungen im Ort - deshalb wird die Sanierung nicht durch die direkten Anwohner Nerven kosten, sondern auch den einen oder anderen Autofahrer. Die Sanierung betrifft allerdings "nur" den 450 Meter langen Abschnitt zwischen der Weinheimer Straße und der Straße Am Mönchgarten.

Was genau muss in der Sommergasse gemacht werden?

Das Kanalnetz in der Sommergasse ist mehr als 80 Jahre alt und muss unbedingt ausgetauscht und vergrößert werden. Nach der Sanierung wird der neue Kanal Rohrdurchmesser von 40 bis 80 Zentimetern aufweisen. Für die Bauarbeiten muss die Straßendecke aufgerissen werden. Das bedeutet: Die Sommergasse wird während der Sanierung nicht durchgängig befahrbar sein. Die Anwohner werden laut einer Pressemitteilung der Stadt vor Baubeginn in einer öffentlichen Bürger-Info-Versammlung informiert.

Wann beginnen die Bauarbeiten in der Sommergasse?

Im Sommer 2025 soll es mit den Bauarbeiten in der Sommergasse in Weinheim losgehen. Die Bauzeit ist mit 18 Monaten veranschlagt. Die Vorbereitungen laufen allerdings schon länger. Geplant wird seit Jahren - und bereits im Frühjahr 2021 waren Bodenproben zur Vorbereitung auf die Sanierung genommen worden. Dabei wurde beispielsweise überprüft, wie tief der Kanal liegt und wie die Bodenbeschaffenheit ist. Außerdem wurde geprüft, ob mit Schadstoffen zu rechnen ist. Erste Planungsleistungen wurden nun vom Gemeinderat vergeben: Das Ingenieurbüro Schulz aus Hirschberg hat den Zuschlag bekommen. Die Planungsleistungen kosten 115.000 Euro.

Wie viel wird die Kanalsanierung in der Sommergasse im Ganzen kosten?

Wie es in einer Pressemitteilung der Stadt heißt, werden die Bauarbeiten mehrere Millionen Euro kosten. Und damit ist dann auch noch nicht Schluss: Denn schon lange wünschen sich die Lützelsachsener eine Umgestaltung der Sommergasse. Die soll logischerweise als zweiter Schritt nach der Kanalsanierung erfolgen. Wenn die Straße schon mal aufgerissen ist... Unter anderem geht es vielen Bewohnern von Lützelsachsen auch um die Sicherheit für Fußgänger, vor allem für die vielen Schulkinder. Denn die Sommergasse gehört für viele Lützelsachsener Grundschüler zum täglichen Schulweg, weil die Hans-Joachim-Gelberg-Grundschule gleich nebenan ist.

Bleibt die Sommergasse auch nach der Sanierung Einbahnstraße?

Die Sommergasse soll auch in Zukunft Einbahnstraße bleiben. Nach der Sanierung wird sie weiterhin von der Weinheimer Straße in östliche Richtung befahrbar sein – wie in der aktuellen Testphase auch. Die Einbahnstraßenregelung soll bis zum Rathaus gelten – und nicht wie zunächst angedacht bis zur Hirtengasse –, dann wird die Straße wieder in beide Richtungen befahrbar. In diesem Zuge wird auch die Wallstraße zur Einbahnstraße, und zwar in westliche Richtung. Die Straße ist durch parkende Autos ohnehin ein Nadelöhr.

Werden im Zuge der Sanierung auch Bürgersteige geschaffen?