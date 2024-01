Spendenaufruf nach tödlichem Brand

Der Brand am Morgen des 3. Januar, bei dem zwei Menschen ums Leben gekommen sind, bewegt die Menschen in der Stadt weiterhin. Etliche kannten die 47-jährige Frau und ihren 22-jährigen Sohn. Viele nehmen Anteil am Unglück und sind in Gedanken beim einzigen überlebenden Familienmitglied, der 9-jährigen Grundschülerin Anna. Sie war bereits in Sicherheit bei ihrer Patentante, die im selben Haus wohnte, als die Feuerwehr eintraf.