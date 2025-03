Foto: Jennifer Geißler / Thomas Rittelmann

Sie hatten Glück im Unglück: Ihr Hund „Dancer“ wurde am Freitagmorgen unruhig und weckte Andreas Hüller. Dieser wiederum weckte sofort seine Lebensgefährtin Bettina Morlock (Mitte), denn das Wohnzimmer ihres Hauses in der Bahnhofstraße stand in Flammen. Seit Freitag wohnen sie bei Hüllers Neffen Rick Schwarzenberger und dessen Freundin Jennifer Geißler (rechts). Letztere hat auch eine Spendenaktion ins Leben gerufen, für die bereits 10.000 Euro eingezahlt wurden.