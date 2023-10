Unfall auf der Westtangente in Weinheim

Aufgrund eines Unfalls, der sich am Freitagnachmittag gegen 17.15 Uhr auf der B 38, zwischen Weinheim und Hemsbach in Höhe der Gemarkung Tiefgewann ereignet hat, kommt es immer noch zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Fahrstreifen sind derzeit gesperrt (Stand: 20 Uhr). Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei sind im Einsatz. Nach ersten Informationen sind zwei Fahrzeuge aus bisher ungeklärter Ursache zusammengestoßen. Drei Personen wurden verletzt. Weitere Informationen will die Polizei in den nächsten Stunden nachreichen.