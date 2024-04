Ein tödlicher Motorradunfall hat sich am Sonntag (28. April 2024) gegen 17.30 Uhr auf der B 460 zwischen Wald-Erlenbach und Heppenheim-Kirschhausen ereignet. Ein 38-jähriger Motorradfahrer aus Rheinland-Pfalz befuhr mit seinem Motorrad die kurvige Strecke aus Wald-Erlenbach kommend in Fahrtrichtung Kirschhausen. In einer Rechtskurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kollidierte im weiteren Verlauf mit der Schutzplanke, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.