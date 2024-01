"Vermiete doch an deine Stadt!": Aktion gegen Wohnungsknappheit

Weinheim. Es ist eines der drängendsten Probleme der Städte und Gemeinden: der fehlende Wohnraum, vor allem im Segment der preisgünstigen Mieten. Überall in den Kommunen, in Weinheim auch, ist günstiger Wohnraum knapp. Dazu kommt, dass der Druck wegen der wachsenden Zahl an Flüchtlingen steigt, aber auch wegen der ebenso wachsenden Zahl von Personen in Notsituationen, die unmittelbar vor der Obdachlosigkeit stehen.



Angesichts einer sich zuspitzenden Notlage greift die Stadt Weinheim zu außergewöhnlichen Methoden: In dieser Woche ist eine Aktion gestartet, die den Titel trägt: „Vermiete doch an deine Stadt“.

Dabei sucht die Stadt proaktiv freie Wohnungen und Häuser in der Stadt – überwiegend zum Mieten, aber auch ein Kauf wird nicht ausgeschlossen, wenn das Angebot passt. Im Wesentlichen richtet sich die Stadt als langfristiger Mieter an Vermieter und Immobilienbesitzer, die vielleicht Aufwand und Risiko einer Vermietung an Privatpersonen scheuen. Denn die Vorteile für Immobilienbesitzer liegen beim Projekt „Vermiete doch an deine Stadt“ auf der Hand: Die Stadt mietet die Wohnungen, garantiert eine sichere Miete sowie einen verlässlichen Ansprechpartner. Die Kommune belegt den Wohnraum mit Personen, die ihn dringend benötigen - und kümmert sich darum, dass alles seinen geregelten Gang geht.

„Das ist ein absolut sicherer Rahmen für die Vermieter“, betont Dieter Wahl vom Amt für Immobilienwirtschaft, der das Projekt gemeinsam mit seinem Kollegen Dieter Dumtzlaff vom Ordnungsamt betreut. Die beiden Ämter koordinieren das Projekt. Die Wohnungen können einfach ausgestattet sein, müssen sich aber in einem bewohnbaren Zustand befinden.

Außerdem könne es Immobilienvermietern ein gutes Gefühl geben, Menschen in Notlagen zu helfen. Nicht zuletzt könne eine solche Aktion zum sozialen Frieden und zur besseren Integration beitragen. Und: Zum Umwelt- und Klimaschutz, weil durch eine effizientere Belegung von bereits vorhandenem Wohnraum schließlich Neubaugebiete und damit Flächenverbrauch vermieden werden kann.

Und so funktioniert es: Potentielle Vermieter wenden sich über ein Formular auf www.weinheim.de an die Stadt, füllen dort die wesentlichen Informationen aus und werden kontaktiert. Ein direkter Kontakt ist jederzeit auch unter der Mailadresse vermiete-doch@weinheim.de oder bei Dieter Wahl telefonisch über 06201-82 702 möglich.

Mitarbeiter der Stadt schauen sich die Wohnung an. Falls sie geeignet ist, wird ein Miet- oder Kaufvertrag vorbereitet und vorgelegt. Als Mietdauer sind zunächst mindestens drei Jahre vorgesehen, mit der Möglichkeit einer Verlängerung.