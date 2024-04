Videoüberwachung für Weinheimer Parkplätze geplant

Wie die Stadt Weinheim mitteilt, will sie weiter die Infrastruktur ihres Parkangebots verbessern - vor allem in der Innenstadt. Die "Easy Park"-App ist nun auch auf dem Institutparkplatz und auf dem Parkplatz Luisenstraße aktiv.

Pilotprojekt "Kameraparken"

Der Parkplatz am Schlosspark wird in den nächsten Wochen ertüchtigt, um dort ein Pilotprojekt "Kameraparken" zu testen, das wiederum ein erster Schritt in Richtung Digitalisierung der Parkvorgänge sein soll. Deswegen ist der Parkplatz am Schlosspark im Zeitraum von drei Wochen ab dem 22. April nur mit Einschränkungen nutzbar; die Schranken sind geöffnet, aber nicht alle Parkplätze stehen zur Verfügung.