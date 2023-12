Viele Kinderwünsche erfüllt

Weihnachten ist für viele von uns eine besondere Zeit, aber vor allem natürlich für Kinder. Denn die meisten von ihnen wissen: An Heiligabend gibt es Geschenke – von Oma und Opa, den Eltern, Onkeln und Tanten. Aber was, wenn das nicht so ist? Wenn die Familie durch Krieg und Flucht auseinandergerissen wurde? Wenn das Geld der Eltern gerade so zum Leben reicht, aber nicht für Extras? Dafür gibt es bereits seit einigen Jahren die WN/OZ-Wunschbaumaktion.

Große Hilfsbereitschaft

Auch in diesem Jahr waren die Wunschanhänger am Weihnachtsbaum in unserer Geschäftsstelle (wegen Umbaus in der Bahnhofstraße 18/3, gegenüber Foto Witt) sehr schnell vergeben. Schon kurz darauf trudelten die ersten – weihnachtlich verpackten – Geschenke in der Geschäftsstelle ein, ehe sie nun an die Kinder verteilt wurden. Nicolas Diesbach, Geschäftsführer der DiesbachMedien, zeigte sich beeindruckt von der Hilfsbereitschaft der Menschen: „Es ist einfach toll, dass sich so viele unserer Kunden an der Aktion beteiligt haben, um Kindern einen Herzenswunsch zu erfüllen.“ Sein Dank galt auch den Organisationen, die dafür gesorgt haben, dass die Geschenke bei den Mädchen und Jungen ankommen. In diesem Jahr kümmerten sich darum das Weinheimer Pilgerhaus, der Verein „Hirschberg hilft“ und die Flüchtlingshilfe der Gemeinde Fürth.