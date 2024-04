Waldschwimmbad bietet kostenlose Umkleidekabinen als Belohnung

Mit einer ungewöhnlichen Belohnungsaktion will das Waldschwimmbad Schriesheim dringend benötigte Ehrenamtliche für die anfallenden Arbeiten gewinnen. Wer mitmacht, dem wird für die Saison eine der Umkleidekabinen kostenlos zur Verfügung gestellt. Etwa drei Quadratmeter Fläche hat so ein Abteil, und wer es nutzen darf, hat Vorteile: Man muss nicht warten, bis die öffentliche Umkleide frei wird, kann Sonnenschirm, Liege und Kinderspielsachen in dem Mini-Raum „parken“ und sogar Badesachen dort trocknen – bis zum nächsten Besuch. „Man hat einfach keinen Stress“, sagt Kim Koschorreck vom Verein „Interessengemeinschaft Erhaltung und Betreibung Waldschwimmbad“ (IEWS). „Man geht ins Schwimmbad so wie man ist, und wenn man vom Arbeiten kommt und nichts dabei hat: Draußen im Schwimmbad wartet der Kram.“