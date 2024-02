Warum das Weinheimer Schloss Winterschlaf hält

Ein Schild am Eingang macht seit Anfang Januar auf die Betriebsferien aufmerksam. Dort steht geschrieben: „Wir freuen uns schon sehr, Sie im Frühjahr wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Nähere Infos folgen in Kürze.“ Die finden sich auf der Homepage. Dort ist von Betriebsferien von Januar bis einschließlich 26. März die Rede. Nicht von der Betriebsruhe betroffen ist die Eventmanufaktur. „Geschlossene Gesellschaften“ können trotzdem in dieser Zeit gebucht und gefeiert werden.

Danach sieht es aus. Juliane Wasser konkretisiert schriftlich: „Während im Sommer der Zuspruch für unser schönes Schloss-Café exorbitant groß ist, treffen sich die Gäste in den dunklen und kalten Wintermonaten lieber in der belebten Altstadt. Daher war es uns wichtig, auf dieses Kundenverhalten zu reagieren und die Betriebsferien zu verlängern, um die Kosten nicht ausufern zu lassen.“

Aus dem Rathaus heißt es: „Frau Wasser als Pächterin des Schlossparkrestaurants hat Oberbürgermeister Manuel Just Ende des letzten Jahres darüber informiert, dass sie für das erste Quartal des Jahres 2024 längere Betriebsferien einplanen muss. Dafür hat sie betriebswirtschaftliche und personelle Gründe aufgeführt.“ OB Just habe der Pause zugestimmt, um die Wirtschaftlichkeit des Restaurants nicht zu gefährden. Und auch die Pächterin bestätigt: „Nach einem einvernehmlichen Gespräch zeigte auch die Stadtverwaltung Verständnis für diese Regelung.“

Diese Vorwürfe weist die Stadtverwaltung zurück. Seit etwa Mitte 2023 biete das „Schloss“ auf Wunsch der Verwaltung an mehreren Tagen in der Woche ein Angebot a la carte an, das vor allem beim Mittagstisch nach Empfinden der Stadt gut angenommen worden ist. Von einer reinen Eventlocation könne daher keine Rede sein. „Dass es einen Schwerpunkt bei Gesellschaften und Hochzeiten geben würde, war bekannt und ist wegen der Lage auch nachvollziehbar. Andere prägende gastronomische Einrichtungen in der Stadt haben das auch. Das ist auch gut für die Vermarktung Weinheims als ,Hochzeitsstadt‘“, heißt es auf Nachfrage unserer Redaktion.