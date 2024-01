Warum die Feuerwehr Weinheim keine Feuerlöscher entsorgt

Feuerlöscher sind Sondermüll

Feuerlöscher bei der AVR abgeben

Im Rhein-Neckar-Kreis kann man die Feuerlöscher auch über das Schadstoffmobil der AVR abgeben. Maximal zwei, wie die AVR auf ihrer Internetseite schreibt. In Weinheim sind die nächsten Termine laut der Internetseite der AVR am 10. Februar in der Waidallee auf dem Parkplatz am Stadion zwischen 8 und 12 Uhr sowie am 1. März auf dem Festplatz in Weinheim Sulzbach in der Goethestraße zwischen 14.30 und 17 Uhr geplant.