Jugendfeuerwehr sammelt ausgediente Weihnachtsbäume ein

Weinheim (rm). An Heilige drei Könige wird bei den meisten Familien traditionell der ausgediente Weihnachtsbaum abgeschmückt. Danach kümmern sich dann die Weinheimer Jugendfeuerwehrabteilungen in den Ortsteilen um die Entsorgung. Dieses Mal findet die Aktion am zweiten Wochenende im Januar statt. Bei der Christbaum-Sammelaktion 2025 werden die Bäume im Ortsteil Hohensachsen am Freitag, dem 10. Januar ab 14 Uhr geholt. In den anderen Weinheimer Ortsteilen Sulzbach, Lützelsachsen, Rippenweier. Ritschweier und Oberflockenbach werden die ausgedienten Christbäume am Samstag, dem 11. Januar 2025 ab 8 Uhr eingesammelt.