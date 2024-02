Am 14. Februar ist Valentinstag. Viele Menschen stehen nun vor der Frage: Was soll ich nur verschenken? WNOZ hat sich in der Weinheimer Fußgängerzone umgehört und Passanten gefragt: Was verschenkt ihr gerne am Valentinstag, über welches Präsent habt ihr euch am Valentinstag schon einmal so richtig gefreut?

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Selbstgeschnitzte Figuren

Simon Heeb aus Oberflockenbach liebt den Valentinstag. "Ich bin ein Freigeist und lebe in offenen Beziehungen. Deshalb habe ich natürlich immer jemanden, den ich beschenke. Neben Wochenendtrips nach Heidelberg verschenke ich gerne Handgemachtes. Ich bin von Beruf Altenpfleger, in meiner Freizeit schnitze ich leidenschaftlich gerne Figuren – sei es aus Holz, Steinen oder sogar Geweihen. Das schönste Geschenk, das ich bisher erhalten habe? Eine Reise nach Rom."

Foto: Philipp Klische Simon Heeb

Kleiner Clown und rote Rosen

Die Weinheimer Gastronomin Ursula Ferrarese hält es mit dem Valentinstag sehr klassisch: "Jedes Jahr am 14. Februar schenke ich meinem Mann eine rote Rose, manchmal mit einer Schokolade in Herzform. Da der Valentinstag zeitlich mit dem Ende der Karnevalszeit zusammenfällt, habe ich übrigens schon einmal ein kurioses Geschenk bekommen: eine Faschingsclown-Figur. Das ist aber schon über 20 Jahre her."

Foto: Philipp Klische Ursula Ferrarese

Ein Valentins-Geschenk für die Ewigkeit

Ronny Jeske ist Tattoo-Artist und deshalb ist sein bisher ausgefallenstes Valentins-Geschenk etwas für die Ewigkeit: ein Tattoo: "Ich selbst freue mich am meisten, wenn sich meine Freundin am Valentinstag Zeit für mich nimmt - zum Beispiel, um mit mir auszugehen."

Foto: Philipp Klische Ronny Jeske

"Blümchen" zum Valentinstag

Rentnerin Ina Kreuzmann aus Schriesheim macht sich sowieso nicht viel aus Feiertagen - und schon gar nicht aus dem Valentinstag. "Wenn ich in der Stadt in einem Schaufenster etwas Schönes sehe, und ich dabei direkt an meine Liebsten denken muss, dann nehme ich es mit - und beschenke sie direkt. Über Geschenke aus heiterem Himmel freut man sich ohnehin mehr als am Valentinstag oder an Weihnachten, an denen man sowieso Geschenke erwartet. Am liebsten verschenke ich übrigens ,Blümchen'."

Foto: Philipp Klische Ina Kreuzmann

Romantisches Kissen

Maxim Koltum greift für seinen Schatz am Valentinstag auch gerne mal tief in die Tasche: "Einmal habe ich einen Abenteuer-Gutschein im Wert von 200 Euro verschenkt", sagt er. Dabei erwartet er aber im Gegenzug nicht unbedingt ebenfalls ein Luxus-Geschenk. "Das schönste Präsent, das ich am Valentinstag bekommen habe, war ein Kissen - bestickt mit dem Schriftzug Lieblingsmensch.“

Foto: Philipp Klische Maxim Koltum

Das verschenkt die WNOZ-Community