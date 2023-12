Weihnachts-Geschenke für bedürftige Kinder bis 8. Dezember abgeben

Für Kinder ist die Vorweihnachtszeit besonders spannend - und anstrengend: Denn man muss den Wunschzettel fürs Christkind, den Weihnachtsmann oder für Mama und Papa schreiben. Doch im Idealfall lohnt sich die ganze Mühe und an Heiligabend liegen zumindest ein paar der Spielsachen von der Wunschliste unter dem Weihnachtsbaum. Doch es gibt in Weinheim, an der Bergstraße und im Odenwald auch Kinder, für die Weihnachten keine üppige Geschenkeflut bedeutet. Wir von DiesbachMedien möchten das ändern und gemeinsam mit unseren Kunden und Abonnenten bedürftigen Kindern ihre sehnlichsten Weihnachtswünsche erfüllen.

Die weihnachtlich verpackten Geschenke müssen bis Freitag, 8. Dezember, in unserer Geschäftsstelle (gegenüber Foto Witt in der Weinheimer Bahnhofstraße) abgegeben werden. Bitte nicht vergessen: Der Wunschanhänger sollte gut sichtbar am jeweiligen Geschenk befestigt werden. Am 14. Dezember werden die Geschenke dann an unsere drei Partner (Flüchtlingshilfe der Gemeinde Fürth, das Pilgerhaus und der Verein "Hirschberg hilft") übergeben. Deren Mitarbeiter und Helfer wiederum sorgen dafür, dass alle Geschenke rechtzeitig zu Heiligabend zu den Kindern kommen.