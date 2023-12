Weinheim setzt Lichtblicke im Advent

Jetzt leuchten sie wieder, die historischen Gebäude in der Weinheimer Innenstadt. Das Alte Rathaus am Marktplatz mit Sternen vor einem tiefen Blau, das Museum am Amtshausplatz und die Volkshochschule in der Luisenstraße. Unter dem Motto „Weinheimer Lichtblicke“ hat sich das Stadtmarketing gemeinsam mit der Weinheimer Technikfirma Friedrich Events wieder darum gekümmert, dass die City in der Weihnachtszeit in Szene gesetzt wird, um ein besonderes Shopping-Erlebnis zu vermitteln – ergänzend zu vielen hundert Lichtern der Weihnachtsbeleuchtung. Besonderes Highlight: Die uralte Zeder am Schloss ist in leuchtend violettes Licht getaucht – ein Blickfang für alle, die in Richtung Marktplatz und Fußgängerzone fahren.