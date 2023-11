Weinheimer Lidl-Kassiererin rettet auf Parkplatz ausgesetzte Katzen

Was ein Katzenjammer: Das Tierheim ist auf der Suche nach zwei Unbekannten, die in einer Nacht-und-Nebel-Aktion zwei Samtpfoten auf dem verregneten Parkplatz des Weinheimer Lidl ausgesetzt haben. „Dazu keinerlei Informationen zu den Tieren, keinen Impfausweis oder zumindest einen Zettel, was für Vorerkrankungen die Katzen haben könnten“, ärgert sich Michael Ehlers vom Tierheim. Vermutlich handelt es sich dabei um eine Katzenmama und ihren Nachwuchs. Das ist aber eines der Dinge, die nun zeit- und kostenaufwendig in Erfahrung gebracht werden müssen.

Umkehr vor dem Tierheim

Unverständlich ist Ehlers auch, wieso sie die Katze nicht einfach bei den Tierschützern abgegeben haben. Immerhin zeigen Aufnahmen der Überwachungskamera, wie die beiden Personen vor den Toren des Heims herumstehen. Einer der Unbekannten hält den blau-weißen Behälter in der Hand, der keine halbe Stunde später auf dem Parkplatz des Supermarktes gefunden wird. „Irgendetwas hat die beiden offensichtlich gestört“, erzählt Ehlers. Auf den Aufnahmen, die der Redaktion vorliegen, ist zu sehen, wie die Unbekannten sich verwundert in Richtung OEG-Haltestelle umdrehen und sich dann in Eile vom Acker machen.

Und nun?

Und nun – was tun mit den armen Katzen? Faths Kollegin Débora Jerónimo kommt hinzu. Als sie in die Tragebox schaut und die verschreckten Wesen ihr entgegenblicken, macht sie Nägel mit Köpfen: „Weißt du was, ich nehm sie jetzt mit.“ Die Kassiererin fasst sich ein Herz und gibt den Tieren ein Obdach. Eine Heimat nicht nur für die Nacht, sondern für immer. „Ich konnte einfach nicht wegschauen“, erzählt die gebürtige Portugiesin im Gespräch, „Katzen sind doch auch Lebewesen!“ In ihrem neuen Zuhause fühlen sich die Samtpfoten pudelwohl. Auch wenn das Geschehene nicht spurlos an den Tieren vorüberging. Mia, die kleinere der beiden grauen Katzen, hat den Schock überwunden. Das mutmaßliche Muttertier ist jedoch noch sehr misstrauisch und scheu. „Man merkt, dass sie kaum mit Menschen und Geräuschen in Berührung kam“, so Débora Jerónimo. „Wenn ich sauge, ein Becher herunterfällt oder es sonst ein Geräusch gibt, flüchtet sie sofort.“ Am liebsten verkriecht sich die Katzenmama in ihrer Tragebox oder unter der Couch. Nicht einmal das Futter kann sie dann aus ihrer Schutzzone locken. Doch die 30-Jährige gibt nicht auf. Dem Tierchen gibt sie den Namen „Hope“ (Hoffnung).