Wie es rund um den Wechsel im Bezirkskantorat der Peterskirche weitergeht

Nach der gelungenen Aufführung des Mozart-Requiems durch die Kantorei mit Gastdirigent Michiya Azumi von der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg und dem gefeierten Weihnachtskonzert bei Kerzenschein am dritten Adventssonntag stellen sich rund um das pulsierende Musikleben an der Peterskirche Fragen, wer künftig die Leitung der verschiedenen Chöre übernehmen wird.