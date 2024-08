60-Jähriger stellt eigenhändig Fahrrad-Dieb

Köln (dpa) - Mit Hartnäckigkeit hat ein 60-Jähriger am Kölner Dom auf eigene Faust den mutmaßlichen Dieb seines Fahrrads gestellt. Insgesamt dreimal sei der Bestohlene in der Sache auf der Wache der Bundespolizeiinspektion erschienen - zum Schluss in Begleitung des mutmaßlichen Diebes, teilte die Polizei mit.