Ätna-Asche: Flughafen Catania verlängert Flugbeschränkungen

Catania (dpa) - Der Flughafen Catania auf Sizilien hat eine Verlängerung der Flug-Einschränkungen angekündigt. Bis Mitternacht starten keine Flüge von dem Flughafen der 300.000-Einwohner-Stadt und auch bei den ankommenden Maschinen gibt es weiter Einschränkungen, teilte der Airport mit. Fluggesellschaften bringen ihre Passagiere wegen der Schließung zu den anderen sizilianischen Flughäfen wie Palermo oder Comiso. Eine dicke Aschewolke des nahegelegenen Vulkans Ätna sorgt seit Samstag für Behinderungen des Luftverkehrs.

Die italienische Mittelmeer-Insel ist ein beliebtes Urlaubsziel, auch für Deutsche - der Flughafen ist der wichtigste auf der Insel. Er musste in den vergangenen Monaten mehrmals wegen der Vulkanasche des Ätna geschlossen werden, oder der Flugverkehr wurde stark eingeschränkt.

Der Vulkan reinigt sich

Der Vulkan auf der italienischen Insel ist der aktivste Europas und stößt immer wieder Asche aus. Aus dem Nordostkrater tritt derzeit Asche aus, die vom Wind nach Süden getragen wird. Es türmt eine rötlich-braune Rauchwolke über dem Vulkan, sie reichte nach Angaben des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) zwischenzeitlich vier Kilometer in den Himmel.

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