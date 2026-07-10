OEZ-Anschlag

Familie von Anschlagsopfer: «Wir hören jeden Tag die Hetze»

Zehn Jahre nach dem rassistischen Anschlag in München fühlen sich Hinterbliebene unsicher. Der Hauptgrund: Alltagsrassismus und Hetze. Die Mutter eines Opfers äußert sich.

Sibel (r) und Hasan (l) Leyla haben bei dem rassistischen Anschlag ihren Sohn Can verloren. Foto: Sven Hoppe/dpa
Sibel (r) und Hasan (l) Leyla haben bei dem rassistischen Anschlag ihren Sohn Can verloren.

München (dpa) - Zehn Jahre nach dem rassistischen Anschlag mit neun Toten beim Olympia-Einkaufszentrum in München fühlen sich Hinterbliebene unsicher in Deutschland. «Wir hören jeden Tag die Hetze von der AfD, von den Politikern, über Migranten, über Muslime, dass wir nicht zu diesem Stadtbild gehören, dass wir nicht hierhergehören», sagte Sibel Leyla, deren 14-jähriger Sohn Can am 22. Juli 2016 getötet wurde. «Wie sollen wir uns hier in diesem Land oder in dieser Stadt wohlfühlen und sicher fühlen?» Sie habe immer den Gedanken, dass ihrer Familie etwas zustoßen könne. «Mit diesem Wissen leben wir weiter.» 

Schmerzhafte Erklärung

Dabei begreifen sich Familien wie die Leylas als Teil von München und Deutschland. «Wenn ich denke, dass wir immer noch uns erklären müssen, dass wir zu dieser Stadt oder zu diesem Land gehören, das ist einfach schmerzhaft», so Leyla, die vor allem junge Menschen dazu aufruft, nicht still zu sein, sondern auf die Straße zu gehen. «Wir müssen einfach eine Haltung zeigen gegen Rassismus!» 

Bei dem Attentat tötete ein 18-jähriger acht Jugendliche und eine Frau. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa
Bei dem Attentat tötete ein 18-jähriger acht Jugendliche und eine Frau. (Archivbild)

Bei dem Anschlag erschoss ein 18-Jähriger in einem Schnellimbiss und der Umgebung acht Jugendliche und eine erwachsene Frau, dann tötete er sich selbst. Weitere Menschen wurden verletzt. Die Ermittlungsbehörden sprachen erst von einem Amoklauf, stuften die Tat drei Jahre später aber doch als rassistisch motiviert ein. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Als «Amoklauf verharmlost»

Die Fachstelle für Demokratie der Landeshauptstadt kritisiert, die Tat sei lange «als unpolitischer Amoklauf verharmlost» worden. Erst nach anhaltendem Druck der Angehörigen und Unterstützerinnen und Unterstützer seien unabhängige Gutachten in Auftrag gegeben, auf deren Grundlage auch weitere Behörden die Tat als rechtsterroristisches und rassistisches Attentat eingeordnet hätten. Bis heute gebe es offene Fragen, mit denen man sich auseinandersetzen müsse. 

An einer Gedenkfeier am Tatort am 22. Juli will auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teilnehmen. Zum Tatzeitpunkt um 17.51 Uhr ist nach Angaben der Stadt zudem eine Schweigeminute geplant.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Steinmeier: Anschlag in Hanau war Angriff auf Demokratie
Neun Menschen erschossen

Steinmeier: Anschlag in Hanau war Angriff auf Demokratie

Zum fünften Jahrestag des Anschlags in Hanau ruft der Bundespräsident zum Kampf gegen Rassismus und Extremismus auf. Bei einer Gedenkstunde wird an die Opfer erinnert.

19.02.2025

Steinmeier bei Gedenkstunde für Anschlagsopfer in Hanau
Fünfter Jahrestag

Steinmeier bei Gedenkstunde für Anschlagsopfer in Hanau

Zum fünften Mal jährt sich demnächst der rassistische Anschlag von Hanau. Jetzt werden die Planungen für das diesjährige Gedenken an die Opfer bekannt.

28.01.2025

„Alltagsrassismus ist ein ständiger Begleiter“
Weinheim

„Alltagsrassismus ist ein ständiger Begleiter“

Florence Brokowski-Shekete ist nicht nur Schulamtsdirektorin am Staatlichen Schulamt Mannheim, sondern auch Bestseller-Autorin und Podcasterin. Ein Gespräch.

22.09.2024

Regierung

Spitzenpolitiker rufen zu Kampf gegen Rassismus auf

Landesregierung und Politiker im Landtag erinnern an die Opfer des rassistischen Anschlags in Hanau. Sie verbinden das Gedenken mit einem Appell.

16.02.2024

OEZ-Anschlag

Reiter: Attentat in Reihe mit Hanau, Halle und Lübcke-Mord

22.07.2023