Längstes Mettbrötchen der Welt

Fleischiger Rekord mit einem Zentner Mett

Dutzende Baguettes, viel Butter, Zwiebeln und 50 Kilogramm Hack: Sachsen hat mit gut 59 Metern den Rekord für das längste Mettbrötchen der Welt aufgestellt. Wer schafft mehr?

Weltrekord: Mit mehr als 59 Metern Länge wurde im sächsischen Siebenlehn das längste Mettbrötchen der Welt belegt - und anschließend verspeist. Foto: Sebastian Willnow/dpa
Weltrekord: Mit mehr als 59 Metern Länge wurde im sächsischen Siebenlehn das längste Mettbrötchen der Welt belegt - und anschließend verspeist.

Siebenlehn (dpa) - Ob auf dem Buffet zum Igel geformt oder schlicht als Belag fürs Brötchen: Viele Fleischliebhaber schwören auf Mett. In Sachsen hat es das rohe Hackfleisch nun zu einem Weltrekord gebracht. In Siebenlehn (Landkreis Mittelsachsen) wurde zur Eröffnung eines Möbelhauses ein Mettbrötchen der Superlative geschmiert: mit viel Butter, 50 Kilogramm Mett, Zwiebelringen und Petersilie.

Rekordrichterin Lisa Nowakowski vom Rekord-Institut für Deutschland (RID) spricht von einem Erstrekord. Am Mettbrötchen hätten sich Rekordjäger bislang nicht versucht, wohl aber an ähnlichen Happen. So hatten sich die norddeutschen Städte Rostock und Bremen dieses Jahr einen Wettstreit um das längste Fischbrötchen der Welt geliefert. Im April ging mit 42,37 Metern der Rekord nach Rostock, im September war dann in Bremen ein knapp 52 Meter langes Brötchen gebacken und mit Matjes belegt worden. 

Mettbrötchen ist mehr als 59 Meter lang

Um es den Mett-Fans nicht zu leicht zu machen, hat das RID diese Marke als Mindestgröße auch für das längste Mettbrötchen festgelegt. Und die wurde in Sachsen deutlich übertroffen. Dazu seien 40 Baguettes mit Rohteig verbunden und der wiederum mit Hilfe eines Brenners ausgebacken worden, erklärt Nowakowski. Dann wurde das Ganze auf traditionelle Art belegt und am Ende vermessen. Exakt 59,19 Meter sei das riesige Mettbrötchen lang gewesen, so die Rekordrichter. Nach der Prüfung durften es die Zuschauer gratis verspeisen.

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Das ist Rekord: Mehr als 59 Meter ist das im sächsischen Siebenlehn zubereitete Mettbrötchen lang. Foto: Sebastian Willnow/dpa
Das ist Rekord: Mehr als 59 Meter ist das im sächsischen Siebenlehn zubereitete Mettbrötchen lang.

Der Rekord in der neuen Kategorie wurde per Urkunde bestätigt und wird nun ins Register des RID aufgenommen. Das Institut hoffe auf einen regen zukünftigen Wettbewerb, heißt es. Wer fordert die Sachsen heraus?

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