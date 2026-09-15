Unfall

Frauenleiche gefunden: Zwei Tote bei Zusammenstoß in Venedig

Die Bilder von Wassertaxis vor der Kulisse von Venedig kennt jeder. Jetzt kamen bei einem Unfall zwei Menschen ums Leben. Die Polizei warnt vor Rasern.

In der Lagune von Venedig sind viele Wassertaxis unterwegs. (Archivbild) Foto: Claudio Furlan/LaPresse via ZUMA Press/dpa
In der Lagune von Venedig sind viele Wassertaxis unterwegs. (Archivbild)

Venedig (dpa) - Beim Zusammenstoß eines Wassertaxis mit einem Motorboot in Venedig sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach tagelanger Suche wurde in den Gewässern der italienischen Lagunenstadt nun die Leiche einer 26 Jahre alten Frau gefunden, wie die Behörden mitteilten. Zuvor war bereits ihr 25 Jahre alter Ehemann nach der Einlieferung in ein Krankenhaus gestorben. Die beiden - er Italiener, sie Brasilianerin - hatten erst vor drei Monaten geheiratet.

Der Unfall ereignete sich am Samstagmorgen noch vor Sonnenaufgang in der Lagune zwischen Venedigs Flughafen und dem Markusplatz. Dabei erfasste ein Wassertaxi, das auf dem Weg ins historische Zentrum war, das kleine Boot, mit dem das Paar durch die Lagune unterwegs war. Das Taxi soll nach ersten Erkenntnissen mit einer Geschwindigkeit von mindestens 40 Kilometern pro Stunde gefahren sein. Der Fahrer des Wassertaxis sagte zunächst aus, er habe in der Dunkelheit von dem Unfall nichts bemerkt.

Polizei warnt vor Rasern

Nach Angaben der Polizei lassen die schweren Schäden an dem kleinen Boot jedoch auf einen heftigen Aufprall schließen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Behörden hatten zuvor schon mehrfach gewarnt, dass Fahrer von Wassertaxis häufig mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs sind. Der Kommandant der Stadtpolizei, Marco Agostini, sagte nach dem Unfall: «Je mehr Kunden sie transportieren, desto mehr verdienen sie. Und dementsprechend wird beschleunigt.»

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Bis zum Wochenende hatte in Venedig das alljährliche Filmfestival stattgefunden. Dabei machten auch wieder zahlreiche Kinostars von den Wassertaxis Gebrauch. Die Boote mit Platz für normalerweise sechs bis zehn Passagiere werden oft für die Anfahrt von Venedigs Flughafen Marco Polo in die Innenstadt genutzt. Die Preise dafür bewegen sich um die 150 Euro. Die Anreise ist aber auch deutlich günstiger über den Landweg oder mit den viel größeren Vaporetto-Booten möglich.

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