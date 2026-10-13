Vorhersage

Goldene Oktobertage mit bis zu 22 Grad

Nach frostigen Nächten bringt Hoch «Florian» Deutschland ab Mittwoch mildere Tage. Wie lange hält sich das freundliche Oktoberwetter?

Deutschland darf sich über goldene Oktobertage freuen. (Symbolbild) Foto: Frank Hammerschmidt/dpa
Deutschland darf sich über goldene Oktobertage freuen. (Symbolbild)

Offenbach (dpa) - Das Hoch «Florian» bringt ab Mittwoch bis einschließlich Freitag «golden anmutende Oktobertage» nach Deutschland. Das erklärte Meteorologe Tobias Reinartz vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. «In den wolkenarmen Nächten geht es mit der Temperatur dann natürlich wieder in den Keller» - so frostig wie in der Nacht auf Dienstag werde es aber nicht mehr.

Am Mittwoch werden 15 bis 21 Grad erwartet. Nachts wird es mit 1 bis 11 Grad wieder kühler. Es bleibe im Süden an den Alpen zunächst bewölkt mit etwas Regen, im Norden und in der Mitte ist es dagegen meist trocken und sonnig.

Am Donnerstag wird es dann sehr mild, vor allem im Westen und Südwesten, im Süden hält sich der Nebel dagegen oft hartnäckig. Tagsüber werden 16 bis 21 Grad erreicht, hieß es. Vereinzelt seien Regenschauer möglich, vor allem am Alpenrand.

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Kommt am Wochenende ein Hoch oder Regen?

Ab Freitag werde sich schließlich ein Tiefausläufer im Nordwesten mit dichten Regenwolken ausbreiten, der dann in den Süden weiterziehe. Die Wolken verdichten sich im Westen und Nordwesten, abends fällt dort etwas Regen, wie der Wetterdienst mitteilte. Sonst bleibe es freundlich und trocken, mit Höchstwerten bis 22 Grad.

«Danach nehmen die Unsicherheiten deutlich zu», sagte Reinartz laut Mitteilung. Es sehe momentan zwar so aus, als ob am Sonntag schon das nächste Hoch nach Deutschland vorstoße, ein Tief könne einer potenziellen Wetterberuhigung aber entgegenwirken. «Damit könnte auch der Sonntag eher grau und wechselhaft ablaufen.»

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