Entwarnung

Großbrand in Sprendlingen gelöscht - Evakuierung aufgehoben

Stundenlang ist die Feuerwehr in Rheinhessen mit einem Großaufgebot im Einsatz und kann Schlimmeres verhindern: Bewohner dürfen zurück, die Bahnstrecke ist wieder frei.

Am Sonntagnachmittag war das Feuer in einem Kunststoffbetrieb ausgebrochen. Foto: Christian Schulz/Kamerateam Hosser/dpa
Am Sonntagnachmittag war das Feuer in einem Kunststoffbetrieb ausgebrochen.

Sprendlingen (dpa) - Entwarnung nach dem Großbrand auf einem Industriegelände in Sprendlingen in Rheinhessen: Das Feuer sei mittlerweile gelöscht und die Sicherheitsmaßnahmen seien weitestgehend aufgehoben worden, wie die Kreisverwaltung Mainz-Bingen mitteilte. Zur Sicherheit sei lediglich noch eine Brandwache vor Ort.

Alle sechs evakuierten Bewohnerinnen und Bewohner seien seit spätestens heute Morgen zurück in ihren Häusern, erklärte ein Sprecher der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen. Ein Ausbreiten auf die angrenzenden Wohnhäuser konnte demnach verhindert werden. Auch die Bahnstrecke sei seit dem frühen Morgen wieder freigegeben. 

Großeinsatz mit erschwerten Bedingungen

Am Sonntagnachmittag war in dem Kunststoffbetrieb aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Gebäude auf dem Betriebsgelände standen daraufhin in Flammen. Rund 250 Kräfte von Feuerwehr, Hilfsdiensten, THW und Polizei aus mehreren Landkreisen und Gemeinden waren laut Kreisverwaltung im Einsatz. Wegen der Hitzeperiode erwies sich zudem die Löschwasserversorgung als anspruchsvoll, sodass auch Wasser aus dem nahegelegenen Wiesbach sowie dem Freibad zum Einsatz kam.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Anwohner wurden zwischenzeitlich vor Sichtbehinderungen und Geruchsbelästigung gewarnt. Nach wie vor gilt es laut Kreisverwaltung auf Ruß und Verbrennungsrückstände zu achten, insbesondere im Gemeindegebiet Sprendlingen. Eine besondere Gefahr bestehe diesbezüglich nicht. Eine direkte Berührung soll aber vermieden werden, heißt es. Warum das Feuer ausbrach und wie hoch der Schaden ist, konnte die Kreisverwaltung nicht mitteilen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Großbrand zerstört Asylunterkunft – Bewohner retten sich
Brände

Großbrand zerstört Asylunterkunft – Bewohner retten sich

Das Haus ist unbewohnbar, der Schaden hoch: Die Polizei ermittelt.

30.03.2026

Nach Knallgeräuschen: Polizei gibt Entwarnung in Frankfurt
Großeinsatz von Polizei

Nach Knallgeräuschen: Polizei gibt Entwarnung in Frankfurt

Nach Knallgeräuschen in einem Frankfurter Einkaufszentrum gibt die Polizei Entwarnung. Ein Feuerwerkskörper könnte für den Einsatz gesorgt haben.

01.11.2025

Großeinsatz bei verbarrikadiertem Mann in Hildesheim beendet
Notfälle

Großeinsatz bei verbarrikadiertem Mann in Hildesheim beendet

Polizisten wollen am Morgen zu einem Mann in Hildesheim. Der zieht sich aber in seine Wohnung zurück und verbarrikadiert sich. Am Mittag kommt Entwarnung.

19.12.2024

Schleswig-Holstein

Entwarnung nach Einsatz in Lübecker Schule

Polizisten riegeln eine Lübecker Schule ab und durchsuchen das Gebäude. Nachdem sie keine Gefährdung erkennen, dürfen Schüler und Lehrer das Gebäude am Nachmittag verlassen.

25.06.2024

Heppenheim: Brand in der Bruchseeresidenz löst Großeinsatz aus
Heppenheim

Heppenheim: Brand in der Bruchseeresidenz löst Großeinsatz aus

Am zweiten Feiertag sind die Feuerwehren in Heppenheim gefordert. Küchenbrand im vierten Stock. Bewohner werden in Sicherheit gebracht

26.12.2023