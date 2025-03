Grundstücksstreit: Muss eine Familie ihr Haus abreißen?

Karlsruhe (dpa) - Jahrelang kämpft eine Familie aus Brandenburg vor Gericht um ihr Zuhause. Muss sie nach einem Behördenfehler das Haus auf eigene Kosten abreißen und das vor rund 15 Jahren ersteigerte Grundstück räumen? Darüber will am Freitag der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe entscheiden. Trotz schlechter Aussichten bleibt der Familie ein Grund zur Hoffnung.