Höchststrafe im Prozess um Unfall mit sieben Toten

Der 35-Jährige habe sich unter anderem in Tateinheit der fahrlässigen Tötung in sieben Fällen und der Körperverletzung in zwei Fällen schuldig gemacht. Zudem sei er ohne Führerschein gefahren und habe den Straßenverkehr gefährdet, hieß es im Urteil am Amtsgericht Mühlhausen. Damit wurde das für das Gericht in der Sache höchstmögliche Strafmaß gesprochen.