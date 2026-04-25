Polizei ermittelt

Kind wird beim Spielen von Radlader erfasst und stirbt

Ein vierjähriges Kind stirbt auf einem Firmengelände im Kreis Soest, nachdem es beim Spielen von einem Radlader erfasst wird. Die Polizei ermittelt zum Hergang des Unfalls.

Das Kind konnte nicht mehr gerettet werden. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa
Das Kind konnte nicht mehr gerettet werden. (Symbolbild)

Geseke (dpa) - Ein vierjähriges Kind ist beim Spielen auf einem Firmengelände in Geseke im Kreis Soest von einem Radlader erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Kind am Mittag mit einem Spielzeugtraktor in den Arbeitsbereich des Radladers geraten.

Bild

Angehörige des Kindes, der Fahrer des Radladers und Augenzeugen wurden nach dem tragischen Unglück von einem Notfallseelsorger betreut. Die Polizei nahm Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Arbeiter wird von Radlader erfasst und stirbt
Polizei

Arbeiter wird von Radlader erfasst und stirbt

Auf einer Baustelle in Offenburg kommt es zu einem folgenschweren Unfall. Ein Mann gerät unter einen Radlader. Doch wie konnte das passieren?

06.05.2025

Vierjähriges Kind bei Unfall mit Motorrad schwer verletzt
Abtsteinach

Vierjähriges Kind bei Unfall mit Motorrad schwer verletzt

Unfall zwischen einem Kind auf einem Tretroller und einem Motorrad in Unter-Abtsteinach. Das Kind wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

16.09.2024

Mann wird bei Rennen von Radlader erfasst und stirbt
Unglück bei Event

Mann wird bei Rennen von Radlader erfasst und stirbt

Beim Stoppelfeldrennen in der Nähe von Hannover fahren alte Autos um die Wette. Bei Arbeiten zwischen den Rennen an der Strecke kommt es vor Publikum zu einem folgenschweren Unfall.

08.09.2024

Vierjähriges Mädchen stirbt in Kita
Metropolregion

Vierjähriges Mädchen stirbt in Kita

Reanimationsversuche blieben erfolglos. In Limburgerhof ist ein Mädchen im Außenbereich einer Kindertagesstätte gestorben. Was bisher bekannt ist

16.02.2024

Notfälle

Vierjähriges Mädchen stirbt in Kita

In einer Kindertagesstätte im rheinland-pfälzischen Limburgerhof wird ein Kind leblos aufgefunden. Die Polizei spricht von einem tragischen Unglücksfall.

16.02.2024