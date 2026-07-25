Ganderkesee

Kleinflugzeug stürzt in Niedersachsen in Wohnhaus

Ein Kleinflugzeug stürzt in ein Wohnhaus. Die Polizei kann zu möglichen Opfern zunächst keine gesicherten Angaben machen.

Das Flugzeug steckte im Dach des Hauses. Foto: Fotoreport-DB/NWM-TV/dpa
Das Flugzeug steckte im Dach des Hauses.

Ganderkesee (dpa) - Ein Kleinflugzeug ist in Ganderkesee in Niedersachsen in ein Einfamilienhaus gestürzt. Ob es bei dem Unglück nahe Bremen Verletzte oder Tote gab, konnte ein Sprecher der Polizei zunächst nicht gesichert sagen. Zuvor hatten die «Kreiszeitung» in Syke und der NDR von dem Vorfall berichtet. Deren Angaben zufolge kam der Pilot ums Leben.

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