Beth Gibbons von Portishead präsentiert erstes Solo-Album

Die ausgekoppelte Single «Floating On A Moment» steht in einem Spannungsfeld zwischen der Musik, die von Bassgitarre und Back Vocals getragen, ein Gefühl von Geborgenheit hervorruft und einem Text, der erbarmungslos auf die vielen Ungewissheiten unserer Existenz und die eine große Gewissheit, den Tod, hindeutet: «I'm floating on a moment, don't know how long / No one knows, no one can stay / All going to nowhere (nowhere) / All going, make no mistake» (Ich schwebe in einem Moment, weiß nicht wie lang / Keiner weiß, niemand kann bleiben / Alle gehen ins Nirgendwo / Alle, glaub mir).