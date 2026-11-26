Berlin (dpa) - Sein Fernsehcomeback beginnt dann direkt mit einer existenziellen Frage. Rund vier Jahre nach «Chez Krömer» kehrt Kurt Krömer (52) mit einer neuen Fernsehsendung zurück. Diesmal arbeitet er für ZDF neo und entscheidet in «Krömers letzte Stunde», welcher seiner Gäste in den Himmel kommt und wer in die Hölle muss.

«Seit Anbeginn der Zeit fragt sich die Menschheit, was man tun muss, um ins Paradies zu kommen, und wegen welcher Sünden man in der Hölle landet», heißt es zu Anfang. «Doch was bisher keiner wusste: Die Antwort auf diese Frage liegt in den Händen eines einzigen Mannes.»

Comedykollegen als erste Gäste

Dieser eine Mann - Krömer nämlich - gleitet dann mit einem Treppenlift auf die Bühne und singt den Countrysong «Rhinestone Cowboy». In der ersten Folge sind seine Comedykollegen Annette Frier (52) und Tedros «Teddy» Teclebrhan (43) zu Gast, die sich dem Gespräch stellen.

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Früher nahm er seine Gäste in der Sendung «Chez Krömer» mit in einen Verhörraum und war dort im Interview nicht gerade zimperlich mit ihnen. Die Sendung erregte immer wieder Aufmerksamkeit. In der letzten Folge mit dem Comedian Faisal Kawusi etwa brach Krömer das Gespräch mehrere Minuten vor Ende vorzeitig ab.

Vor vier Jahren wurde die Sendung des Rundfunks Berlin-Brandenburg (rbb) dann schließlich eingestellt. Er habe daran keinen Spaß mehr gehabt, sagte Krömer damals. Die Idee zu dem Format stamme aus einer anderen Phase seines Lebens.

«Können Sie mich umarmen?»

Krömer hat auch ein Buch veröffentlicht, in dem er über seine Depressionen spricht und zum Beispiel erklärt, was ihm dabei geholfen hat, wieder ins Leben zu finden. «Du darfst nicht alles glauben, was du denkst» wurde zum Bestseller. Krömer, der mit bürgerlichem Namen Alexander Bojcan heißt, konnte man auch im Podcast «Feelings» zuhören. Nun also ein neues Fernsehformat.

Foto: Henning Kaiser/dpa Kurt Krömer schickt in einer neuen Show Gäste ins Paradies oder in die Hölle. (Archivbild)

Zumindest in der ersten Folge geht es zahmer zu als in manchen Episoden von «Chez Krömer». Anfangs gibt er dabei noch den harten, schroffen Gastgeber, den man von seiner Kunstfigur und früheren Sendung kennt. Doch dann fragt er zwischenzeitlich auch mal nach einer Umarmung aus dem Publikum («Können Sie mich umarmen? Ich brauche Liebe»).

Mit diesen Fragen konfrontiert er seine Gäste

Seinen beiden Gästen stellt er dann mehrere moralische Fragen, zu denen sie sich verhalten müssen. Würden Sie zum Beispiel lieber 1.000 nette Straftäter freilassen oder 100 nervige Unschuldige ins Gefängnis stecken? Oder würden Sie lieber eine tote Person heiraten oder eine lebendige Person beerdigen?

«Lieber fünf Menschen enttäuschen, die auf dich zählen», heißt es in einer weiteren Frage, «oder einen Menschen ruinieren, der dir völlig egal ist?» Zwischendurch gibt es dann auch ziemlich viel Quatsch, inklusive einer Knutscherei und eines Schlagabtauschs zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

Mit einem seiner beiden Gäste - nämlich mit der Person, die es schließlich in den Himmel schafft - führt Krömer dann in einem zweiten Teil noch ein Nachgespräch. Mit Aluhaube und Verdunklungsbrille führt Krömer den Gast in dessen angebliches Paradies, das in diesem Fall allerdings aussieht wie eine Marslandschaft.

Dann geht es um das ganz Große

Zu zweit sitzen sie da in Sesseln und denken ein wenig übers Leben nach. Im Gespräch geht es darum, was nach dem Tod passiert. Und - man mag es dann eigentlich kaum glauben - im Grunde darum, ob es so etwas wie eine universelle höhere Macht gibt.

Er glaube an eine Kraft, sagt Krömer. Vielleicht sei das wie bei einer elektrischen Eisenbahn - ob es Gott sei, der sich gedacht habe, er baue sich diese Welt auf? Und ob der nicht an den Punkt komme, dass er sich langweile und sage «diese Idioten»? Und bevor das alles zu ernst und tiefgründig wird, macht Krömer lieber wieder ein paar Scherze.

Krömer verärgerte AfD-Politiker

Dass Krömer auch heute noch aneckt, zeigte sich vor einigen Wochen. Da erstattete der Brandenburger AfD-Landtagsabgeordnete Dennis Hohloch, der Mitglied des Bundesvorstands ist, Strafanzeige gegen ihn wegen des Verdachts der Volksverhetzung und der Beleidigung.

Krömer hatte in einem Instagram-Beitrag vom 9. Oktober deutlich gemacht, dass er keine Wähler der AfD bei seiner Lesung im nächsten Jahr sehen wolle. «Ich wollte mich an dieser Stelle auch nochmal an unsere geistig abgehängten Freunde von der AfD richten», sagt Krömer darin. «Keine Tickets für AfD-Wähler, ja? Euer Geld möchte ich nicht, das stinkt - genauso wie ihr.»

Die Staatsanwaltschaft Berlin fand allerdings, dass Krömers Aussagen in den «Schutzbereich der Meinungsfreiheit» fallen und nahm daher nach der Strafanzeige des AfD-Politikers keine Ermittlungen auf.