Film über Beatrix geplant - Serienmacher mögen royale Stoffe

Berlin (dpa) - Sie war von 1980 bis 2013 Königin der Niederlande, bis sie das Amt ihrem Sohn Willem-Alexander übergab: Die Rede ist von Beatrix. Nun ist ein Film über sie geplant. Er stammt aus dem Reich des Franchise «Máxima», einer Serie über die aus Argentinien stammende Frau von König Willem-Alexander, die in Deutschland Millionen Fans bei RTL+ und beim ZDF gesehen haben.

Außerdem soll es ein Spin-off der Serie «Máxima» geben, das sich unter anderem um Mabel Wisse Smit dreht, die Ehefrau von Willem-Alexanders Bruder Prinz Friso, der 2013 an den Folgen eines Ski- und Lawinenunfalls starb.

Und bei Prime Video und Sat.1 geht es bald in einer Serie um die Lebens- und Liebesgeschichte der schwedischen Königin Silvia. Seit dem Netflix-Hit «The Crown» über das Leben von Queen Elizabeth II. (sechs Staffeln zwischen 2016 und 2023) boomen royale Stoffe im Bewegtbildbereich in Europa.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Eine aktuelle Übersicht:

«Beatrix»:

Der Film mit diesem Arbeitstitel rücke die ehemalige Monarchin in den Mittelpunkt, teilt die Produktionsfirma Beta Film mit. Die heute 88-Jährige war einst mehr als drei Jahrzehnte eine der einflussreichsten Persönlichkeiten Europas - an ihrer Seite der deutsche Ehemann Prinz Claus (1926-2002).

Foto: picture alliance / dpa Königin Beatrix der Niederlande und ihr Mann, Prinz Claus, im Jahr 1998. (Archivbild)

Beatrix beeinflusste maßgeblich das Bild der niederländischen Monarchie. Der Spielfilm des niederländischen Produzenten Millstreet konzentriert sich auf ihr Leben rund 20 Jahre nach Beginn ihrer Regentschaft, also die Zeit ums Jahr 2000 herum. «Der Film zeigt den Druck, den die Monarchie auf sie ausübte, und wie ihre Liebe zur Kunst ihr half, sowohl ihre Freiheit als auch sich selbst wiederzuentdecken.» Startdatum unklar, voraussichtlich Ende 2027.

Am Sonntag (6.9.) besucht Beatrix zusammen mit ihrem Sohn König Willem-Alexander das niedersächsische Hitzacker, um den 100. Geburtstag ihres 2002 gestorbenen Ehemanns Claus zu begehen, der aus der Stadt an der Elbe stammte. Viele Schaulustige werden erwartet.

«The Other Royals -A Maxima Story»:

Noch vor der dritten Staffel von «Máxima» und dem Spielfilm «Beatrix» soll dieses Maxima-Spin-off erscheinen, das wohl im kommenden Frühjahr Premiere feiern wird. «The Other Royals» dreht sich um Skandale und politische Spannungen mit Hofintrigen, Beziehungsproblemen.

Es geht unter anderem um die Lebensgeschichten von Mabel Wisse Smit (heute 58), der Freundin und späteren Ehefrau von Prinz Friso (der mit 44 starb).

Foto: picture alliance / dpa Mabel Wisse Smit im Jahr 2004 mit ihrem damaligen Verlobten Prinz Friso (1968-2013). (Archivbild)

Ein weiterer Erzählstrang dreht sich auch um Margarita de Bourbon de Parme (heute 53), die eine Nichte von Beatrix ist. Die Tochter von Beatrix' jüngerer Schwester Irene hatte einst für einen Skandal gesorgt, als sie 2003 mit ihrem damaligen Mann in der Presse behauptete, vom Königshaus ausspioniert und abgehört worden zu sein. Inzwischen verstehen sich die Frauen wieder.

«Queen Silvia»:

Am Donnerstag bekamen Anwesende bei einem Amazon-Prime-Video-Event in Berlin erste Einblicke in diese, im 70er-Retro-Style gedrehte Serie über die Liebesgeschichte von Schwedens König Carl Gustaf und Königin Silvia.

Die Hauptrollen übernehmen Alicia von Rittberg («Charité») als Silvia und der schwedische Schauspieler Edvin Endre als Carl Gustaf.

Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Alicia von Rittberg spielt Königin Silvia für Prime Video und Sat.1 in der Serie «Queen Silvia». (Archivbild)

Nach «Der letzte Bulle» ist der 2027 startende Sechsteiler die zweite Zusammenarbeit von Prime Video und Sat.1.

Schwedens König und Königin hatten kritisiert, Serienstoff zu werden («Ich finde es schrecklich», sagte Carl XVI. Gustaf dem Blatt «Dagens Nyheter»; Silvia: «Das bedeutet, dass wir vielleicht mit Halbwahrheiten weiterleben müssen»).

Foto: Henrik Montgomery/TT News Agency/AP/dpa Der schwedische König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia bei ihrer Goldenen Hochzeit im Juni 2026. (Archivbild)

Die deutsch-brasilianische Bürgerliche Silvia Sommerlath und der schwedische Kronprinz Carl Gustaf, der 1973 König wurde, lernten sich 1972 bei den Olympischen Sommerspielen in München kennen. Silvia arbeitete dort als Chefhostess im Organisationskomitee und der Prinz war mit der Delegation seines Landes zu Gast. Bis zur Hochzeit vergingen vier Jahre. Um genau diese turbulenten Jahre dreht sich die Serie.

Foto: Horst Ossinger/dpa König Carl Gustaf von Schweden bei seiner Verlobung mit der bürgerlichen Deutschen Silvia Sommerlath am 15. März 1976. (Archivbild)