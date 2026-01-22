Filmkomponist Max Richter auf Oscar-Kurs

Los Angeles (dpa) - Der in Deutschland geborene britische Komponist Max Richter hat mit seiner Musik zum Drama «Hamnet» von Regisseurin Chloé Zhao Chancen auf einen Oscar. Er wurde von der Filmakademie als einer von fünf Anwärtern in der Sparte «Beste Filmmusik» nominiert. Im Rennen sind unter anderem Ludwig Göransson («Blood & Sinners»), Jonny Greenwood («One Battle After Another») und Alexandre Desplat («Frankenstein»).