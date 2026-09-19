Bühnen-Sanierung

Kölner Bühnen feiern Wiedereröffnung

Was lange währt, wird endlich gut: Nach jahrelanger Sanierung feiern die Kölner Oper und das Schauspielhaus ihre Rückkehr an den alten Standort - mit einem Fest für alle.

Die Sanierung von Oper und Schauspielhaus in Köln wird an diesem Wochenende mit einem großen Fest gefeiert (Archivbild). Foto: Thomas Banneyer/dpa
Die Sanierung von Oper und Schauspielhaus in Köln wird an diesem Wochenende mit einem großen Fest gefeiert (Archivbild).

Köln (dpa) - 14 Jahre wurden die Kölner Bühnen saniert - an diesem Wochenende gibt es nun ein großes Eröffnungsfest mit freiem Eintritt. Opernhaus und Schauspielhaus sowie die neuen Spielstätten Kinderoper und kleines Haus öffnen an beiden Tagen ihre Türen. Auf den angrenzenden Plätzen erwarte die Besucherinnen und Besucher ein umfangreiches Programm mit Musik, Tanz und Mitmachangeboten, teilte die Stadt mit. Zu den besonderen Angeboten des Wochenendes gehören Entdeckungstouren durch die Spielstätten. Bei einer Backstage-Tour können Besucher selbst den Bühnenraum erkunden.

Den Abschluss bildet am Sonntagabend ein Konzert im Opernhaus. Beteiligt sind das Ensemble der Oper Köln, der Opernchor, das Gürzenich-Orchester und die Band Kasalla. Nur wenige Tage nach dem Eröffnungsfest beginnt der reguläre Spielbetrieb. Nach einem Festakt am Donnerstag (24. September) folgen die ersten Premieren. Im Opernhaus ist dies am Sonntag (27. September) «Der Rosenkavalier».

Die Oper und das Schauspielhaus stammen von 1957 beziehungsweise 1962. Sie wurden seit 2012 saniert, was allein 800 Millionen Euro an reinen Baukosten verschlang. In dieser Zeit wichen Oper und Schauspiel auf andere Spielstätten aus.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Neubau der Stuttgarter Oper: Chance oder neues Großrisiko?
Stuttgarter Oper

Neubau der Stuttgarter Oper: Chance oder neues Großrisiko?

Stuttgarts Oper muss saniert werden. Weil Kosten und Zeitplan aber unsicher sind, prüfen Land und Stadt nun sogar einen Neubau. Der könnte die Oper zukunftsfähig machen – ist aber finanziell riskant.

15.09.2026

Frankfurt plant gemeinsames Lager für Oper und Schauspiel
Kultur

Frankfurt plant gemeinsames Lager für Oper und Schauspiel

Seit Jahren diskutiert Frankfurt über den Neubau von Oper und Schauspiel. Im Stadtteil Sossenheim sollen die Bühnen nun ein gemeinsames Lager bekommen.

26.02.2026

Theater

Städtische Bühnen: Entscheidung in der Standortdebatte

Wenn die Stadtverordneten zustimmen, läuft es auf die Variante «Kulturmeile» hinaus: Die Oper bekommt einen Neubau am Willy-Brandt-Platz, das Schauspiel wird zwischen Bankentürmen neu gebaut. Bis zur Realisierung wird es aber noch lange dauern.

14.12.2023

Oper

Frankfurter Magistrat will Bühnen-Variante «Kulturmeile»

10.11.2023

Theater

Oper Frankfurt erneut «Opernhaus des Jahres»

Die Oper gewinnt diesen Titel bereits zum siebten Mal - und das gleich in vier Kategorien. Die Auszeichnung befeuert die Debatte um den Neubau der Städtischen Bühnen.

28.09.2023