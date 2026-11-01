Regisseur Michael Mann bei Schießunfall leicht verletzt

Los Angeles (dpa) - Der US-amerikanische Regisseur Michael Mann («Heat») hat sich beim Schießtraining in Los Angeles durch einen versehentlich ausgelösten Schuss verletzt. Er habe sich bei dem Unfall am Samstag eine oberflächliche Verletzung zugezogen, teilte eine Sprecherin des Filmemachers der Deutschen Presse-Agentur mit. Der 83-Jährige sei behandelt worden und könne das Krankenhaus wieder verlassen. Nach dpa-Informationen löste sich der Schuss aus Manns eigener Waffe, als er diese in das Holster stecken wollte.

Das Promiportal «TMZ» hatte zunächst unter Berufung auf die Polizei von dem Unfall beim Training auf dem Schießstand berichtet. Laut dem Artikel soll sich der erfahrene Sportschütze dabei ins Bein geschossen haben.

Mann ist für Filme wie «Heat» und «Collateral» bekannt

Michael Mann dreht mit den größten Stars, viele spannende Krimis tragen die Handschrift von ihm. In «Heat» (1995) setzte der Regisseur Robert De Niro als Gangster und Al Pacino als Cop in einem Katz-und-Maus-Spiel aufeinander an. In «Collateral» (2004) schickte er Tom Cruise als eiskalten Auftragskiller durchs nächtliche Los Angeles. Mit «Miami Vice» (2006) schuf Mann eine düstere Kinoversion der früheren TV-Hit-Serie, mit Colin Farrell und Jamie Foxx als Polizisten auf Gangsterjagd.