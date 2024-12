Revolutionär vom Ballett Frankfurt: William Forsythe wird 75

New York (dpa) - Im Alter mögen einige Bewegungen nicht mehr ganz so geschmeidig über die Bühne gehen. Die Philosophie hinter dem Ballett von Choreograph William Forsythe aber prägt nach wie vor Tänze auf der ganzen Welt. Vor allem in Deutschland ist der Einfluss des US-Amerikaners unvergessen. Am Montag (30. Dezember) wird er 75 Jahre alt.