Sorgen um Sohn in Dubai

Verona Pooths Ehemann bei Sohn Rocco in Dubai

18 Stunden im Flughafen, Flüge gestrichen – Franjo Pooth hat sich quer durch den Nahen Osten zu Sohn Rocco nach Dubai durchgeschlagen.

Besorgt um ihren Sohn Rocco: Verona Pooth. Foto: Federico Gambarini/dpa
Düsseldorf (dpa) - Verona Pooths Ehemann Franjo hat Sohn Rocco (14) in Dubai nach einer längeren Odyssee in die Arme schließen können. «Endlich wieder vereint», postete Moderatorin Pooth (57) in ihrem Instagram-Account und zeigte ein Foto, auf dem sich Vater und Sohn in den Armen liegen. 

Die Pooths waren aus ihrer Wahlheimat Dubai zu einem Gerichtstermin nach Düsseldorf gereist, als wegen der Eskalation des Nahost-Konflikts viele Staaten in der Region ihren Luftraum schlossen. Der 14-jährige Sohn war in Dubai geblieben, wo Raketen einschlugen und Explosionen zu hören waren. 

Rocco hielt sich nach Angaben von Pooth zusammen mit der Freundin seines großen Bruders Diego in Dubai auf. Dass die 23-jährige Louisa bei ihrem Sohn sei, sei ein großes Glück, hatte Verona Pooth gesagt. 

Ehemann Franjo hatte auf dem Weg zum Sohn 18 Stunden in Istanbul festgesessen. Sein Flug nach Riad (Saudi-Arabien) war gestrichen worden. Auch ein Flug nach Kairo war kurzfristig storniert worden. Er wollte stattdessen über den Oman und dann mit einem Auto nach Dubai reisen.

