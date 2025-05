Was man zum Filmpreis diesmal wissen muss

Berlin (dpa) - Ein packendes Drama, minutiös und unaufgeregt erzählt: Mit zehn Nominierungen gilt der Thriller «September 5» über das Olympia-Attentat 1972 in München als Favorit beim Deutschen Filmpreis. Am Freitag (9.5.) entscheidet sich, wer die Lola mit nach Hause nimmt. Dann wird mit dem Deutschen Filmpreis in Berlin eine der wichtigsten Auszeichnungen der Branche verliehen.