Verkehr

Lachgas am Steuer - drei Tote bei Unfall in Frankreich

Ballon im Mund, Lachgas-Flasche zwischen den Füßen: Ein junger Fahrer verliert mitten im Nebel die Kontrolle über sein Fahrzeug. Drei Menschen sterben.

Zu schnelles Fahren und Lachgas-Konsum dürften laut Staatsanwaltschaft die Ursachen für einen tödlichen Autounfall in Frankreich sein. (Archivbild) Foto: David Vincent/AP/dpa
Zu schnelles Fahren und Lachgas-Konsum dürften laut Staatsanwaltschaft die Ursachen für einen tödlichen Autounfall in Frankreich sein. (Archivbild)

Sainte-Aulde (dpa) - Lachgas am Steuer: Drei junge Menschen sind bei einem Autounfall auf einer Landstraße im Großraum Paris ums Leben gekommen. Der 19-jährige Fahrer verlor am frühen Sonntagmorgen gegen vier Uhr die Kontrolle über den Wagen und prallte gegen einen Baum, wie der zuständige Staatsanwalt bestätigte. Nach seinen Angaben dürften zu schnelles Fahren sowie Lachgas-Konsum die Ursachen des Unglücks sein - der Fahrer hatte demnach einen Ballon im Mund und eine Flasche Lachgas zwischen den Füßen.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der Unfall ereignete sich laut Staatsanwaltschaft auf gerader Strecke bei «sehr schlechter Sicht aufgrund von Nebel». Der Fahrer besaß den Angaben nach erst seit anderthalb Monaten eine Fahrerlaubnis. Die Insassen des Wagens waren laut französischen Medienberichten zwischen 19 und 31 Jahren alt. Ein vierter Mitfahrer sei schwer verletzt worden, hieß es.

Deutsches Lachgas-Verbot steht bevor

In Deutschland greift ab dem 12. April ein bundesweites Verbot von Lachgas, also Distickstoffmonoxid (N2O), das zusehends auch als Partydroge bei Kindern und Jugendlichen kursiert. Untersagt werden dann Erwerb und Besitz für Minderjährige. Gerade für sie ist der Konsum mit hohen Gesundheitsrisiken verbunden. Generell verboten werden der Online-Handel und der Kauf an Automaten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Polizei beobachtet, wie Autofahrerin Lachgas inhaliert
Auf der A6

Polizei beobachtet, wie Autofahrerin Lachgas inhaliert

Mitten auf der A6: Eine junge Fahrerin inhaliert Lachgas am Steuer. Was die Polizei im Auto fand – und warum ihr Führerschein trotzdem nicht einkassiert wurde.

13.02.2026

Mannheim: 18-Jähriger verliert bei Verfolgungsjagd Kontrolle - eine Verletzte
Unter Drogeneinfluss

Mannheim: 18-Jähriger verliert bei Verfolgungsjagd Kontrolle - eine Verletzte

Die Polizei wollte den 18-Jährigen eigentlich nur wegen eines defekten Rücklichts kontrollieren - doch er gab Gas und flüchtete. Wenig später verlor er die Kontrolle über den Audi. Seine Beifahrerin wurde dabei verletzt.

06.02.2026

Ladenburg: Fahrer verliert Kontrolle und landet mit Auto in Bach  
Polizei

Ladenburg: Fahrer verliert Kontrolle und landet mit Auto in Bach  

Eine Autofahrerin hat in der Nacht zu Sonntag beobachtet, wie ein 63-Jähriger in Ladenburg mit seinem Mercedes in einen Bach fuhr. Die Polizei vermutet überhöhte Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss.

15.06.2025

Weinheim: Rücksichtsloser Motorrad-Fahrer verliert Kontrolle und stürzt
Blaulicht

Weinheim: Rücksichtsloser Motorrad-Fahrer verliert Kontrolle und stürzt

Ein rücksichtsloser Motorrad-Fahrer hat am Samstag nach mehreren waghalsigen Überholmanövern einen Unfall auf dem Multring gebaut. Die Polizei sucht Zeugen und Geschädigte.

11.04.2025

Fahrer verliert Kontrolle über Auto - drei Verletzte
Unfälle

Fahrer verliert Kontrolle über Auto - drei Verletzte

Ein Autofahrer gerät mit seinem Wagen ins Schleudern und landet im Graben. Durch den Aufprall wird einer der Insassen in dem Auto eingeklemmt.

03.11.2024