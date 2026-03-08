Lachgas am Steuer - drei Tote bei Unfall in Frankreich

Sainte-Aulde (dpa) - Lachgas am Steuer: Drei junge Menschen sind bei einem Autounfall auf einer Landstraße im Großraum Paris ums Leben gekommen. Der 19-jährige Fahrer verlor am frühen Sonntagmorgen gegen vier Uhr die Kontrolle über den Wagen und prallte gegen einen Baum, wie der zuständige Staatsanwalt bestätigte. Nach seinen Angaben dürften zu schnelles Fahren sowie Lachgas-Konsum die Ursachen des Unglücks sein - der Fahrer hatte demnach einen Ballon im Mund und eine Flasche Lachgas zwischen den Füßen.

Der Unfall ereignete sich laut Staatsanwaltschaft auf gerader Strecke bei «sehr schlechter Sicht aufgrund von Nebel». Der Fahrer besaß den Angaben nach erst seit anderthalb Monaten eine Fahrerlaubnis. Die Insassen des Wagens waren laut französischen Medienberichten zwischen 19 und 31 Jahren alt. Ein vierter Mitfahrer sei schwer verletzt worden, hieß es.

Deutsches Lachgas-Verbot steht bevor