Landkreis ruft «Katzennotstand» aus

Tiere leiden häufig an Krankheiten

Die verwilderten und herrenlosen Tiere leiden seinen Angaben zufolge häufig an Krankheiten wie etwa Katzenschnupfen oder -seuche, an denen sie zum Teil auch qualvoll verendeten. Schon «seit Jahrzehnten» versuchten Ehrenamtliche der Tierhilfe, die Situation in den Griff zu bekommen - «und das Leid der Katzen zu lindern». Aber die personellen und finanziellen Ressourcen des Vereins seien begrenzt.