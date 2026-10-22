Leiche in Gebüsch entdeckt: Ermittlungen wegen Tötungsdelikt
Eine 35-Jährige galt in Marburg als vermisst, am Mittwochnachmittag fanden Polizisten ihre Leiche. Nun ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei wegen eines Tötungsdelikts.
Marburg (dpa) - Eine im mittelhessischen Marburg vermisste Frau ist tot aufgefunden worden. Es werde wegen eines Tötungsdelikts ermittelt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Die 35-Jährige war als vermisst gemeldet worden, am Mittwochnachmittag fanden Polizisten im Rahmen der Suchaktion ihre Leiche in einem Gebüsch. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet.